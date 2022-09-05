Afganistan’da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Darul Aman yolu üzerinde bulunan Rus Büyükelçiliği yakınında yerel saatle 11.00 sıralarında patlama sesi duyuldu. Taliban yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kentin 7. güvenlik bölgesindeki Rus Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın ortasında kendini patlatmak isteyen bir intihar bombacısının, hedefe ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SALDIRIYI KİMİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Öte yandan, Kabil polisi patlamada 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını söyledi. Rus kaynaklarının Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde ise, Rus Büyükelçiliği yakınındaki patlamada 2 Rus vatandaşının öldüğü belirtildi.

Öte yandan gerçekleştirilen patlamayı şu ana kadar üstlenen kimse olmadığı bilgisi verildi.