Afganistan'dan tahliye edilen 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi!

Taliban'ın Kabil yönetimini ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan aktarmalı olarak İslamabad'a gönderilen yolcuların, tahliye uçuşları halen daha sürüyor. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 160 yolcu, ilk olarak Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri uçağıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. Sonrasında İslamabad'da THY uçağına aktarılan yolcular, yaklaşık 6 saat süren TK-6885 sefer sayılı tahliye uçuşun ardından 06.15'te İstanbul'a ayak bastı.

10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK

Terminale alınan yolcular, ikametgâh bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurup, orada koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemleri tamamlanan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgâh adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.