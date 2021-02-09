Afiş asıcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri) mesleği için “8131.01” kod olarak kullanılır iken Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Afiş asıcısı Meslek Kodu “9510.03” olarak belirlenmiştir.

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