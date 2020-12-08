Afjet Afyonspor 1 - 1 Anagold 24erzincanspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Afjet Afyonspor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Afjet Afyonspor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 08.12.2020 13:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Afjet Afyonspor - Anagold 24erzincanspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı - Afyon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.12.2020 13:00
Afjet Afyonspor Anagold 24erzincanspor Maçının Hakemleri
Emre Korkmaz(hakem), Mert Baykal(1. Yardımcı Hakem), Hasan Cebeci(2. Yardımcı Hakem), Okan Kayataş(dördüncü Hakem)
Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 77. Ferit Erişçi, 3. Mahmut Boz, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 5. Emre Tosun, 19. Savaş Tağa, 91. Okan Yıldız, 89. Nazmi Candoğan, 80. Görkem Güven, 11. Mehmet Özdıraz, 12. Bora Taşdemir
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 17. Yavuz Selim Tek, 21. Yusuf Emre Kasal, 99. Hacı Mustafa Karabulut, 20. Veysel Karani Ünal, 7. Onur Ramazan Toprak, 48. Aykut Uluç, 9. Cihan Özkara, 13. Mert Polat Keklik, 25. Ferhan Evren
Teknik Sorumlu
Özgür Zengin
Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 41. Uğur Daşdemir, 3. Abdullah Balıkuv, 33. Mümin Talip Pazarlı, 4. Yunus Emre Çakır, 6. Ahmet Kaan Ergün, 20. Hakan Demir, 8. Muhammed Samed Karakoç, 7. Niyazi Batuhan Salman, 30. Umut Sönmez, 10. Mustafa Ethem Erboğa
Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 15. Orhan Taşdelen, 23. Batuhan Yılmaz, 61. Sefa Akgün, 28. Sabrican Vural, 17. Abdulkadir Özgen, 57. Emre Yıldız, 34. Emirhan Demir
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|13
|12
|1
|0
|44
|11
|37
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|3
|Uşak Spor
|12
|7
|3
|2
|24
|14
|24
|10
|4
|24Erzincanspor
|12
|6
|4
|2
|20
|12
|22
|8
|5
|Sarıyer
|11
|5
|5
|1
|13
|5
|20
|8
|6
|Amed Sportif
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|19
|-1
|7
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|12
|4
|5
|3
|15
|15
|17
|0
|10
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|10
|-4
|13
|Ergene Velimeşe
|12
|2
|4
|6
|15
|21
|10
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|12
|2
|3
|7
|11
|19
|9
|-8
|15
|Çorum FK
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|8
|-3
|16
|İnegölspor
|10
|1
|4
|5
|9
|17
|7
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|6
|-16
|19
|Şanlıurfaspor
|12
|1
|2
|9
|6
|34
|5
|-28
Fikstür
|03.12.2020
|Ankara Demirspor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|03.12.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Niğde Anadolu FK
|03.12.2020
|24Erzincanspor
|P-P
|Kocaelispor
|03.12.2020
|Uşak Spor
|1-1
|Sarıyer
|03.12.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Manisa FK
|03.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|03.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Çorum FK
|03.12.2020
|Hacettepe Spor
|3-0
|Gümüşhanespor
|03.12.2020
|Amed Sportif
|3-1
|İnegölspor