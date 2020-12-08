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Afjet Afyonspor 1 - 1 Anagold 24erzincanspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Afjet Afyonspor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Afjet Afyonspor 1 - 1 Anagold 24erzincanspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Afjet Afyonspor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  13. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 08.12.2020 13:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Afjet Afyonspor - Anagold 24erzincanspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Afjet Afyonspor - Anagold 24erzincanspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı - Afyon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.12.2020 13:00

Afjet Afyonspor Anagold 24erzincanspor Maçının Hakemleri
Emre Korkmaz(hakem), Mert Baykal(1. Yardımcı Hakem), Hasan Cebeci(2. Yardımcı Hakem), Okan Kayataş(dördüncü Hakem)

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 77. Ferit Erişçi, 3. Mahmut Boz, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 5. Emre Tosun, 19. Savaş Tağa, 91. Okan Yıldız, 89. Nazmi Candoğan, 80. Görkem Güven, 11. Mehmet Özdıraz, 12. Bora Taşdemir

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 17. Yavuz Selim Tek, 21. Yusuf Emre Kasal, 99. Hacı Mustafa Karabulut, 20. Veysel Karani Ünal, 7. Onur Ramazan Toprak, 48. Aykut Uluç, 9. Cihan Özkara, 13. Mert Polat Keklik, 25. Ferhan Evren

Teknik Sorumlu
Özgür Zengin

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 41. Uğur Daşdemir, 3. Abdullah Balıkuv, 33. Mümin Talip Pazarlı, 4. Yunus Emre Çakır, 6. Ahmet Kaan Ergün, 20. Hakan Demir, 8. Muhammed Samed Karakoç, 7. Niyazi Batuhan Salman, 30. Umut Sönmez, 10. Mustafa Ethem Erboğa

Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 15. Orhan Taşdelen, 23. Batuhan Yılmaz, 61. Sefa Akgün, 28. Sabrican Vural, 17. Abdulkadir Özgen, 57. Emre Yıldız, 34. Emirhan Demir

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK13121044113733
2Hekimoğlu Trabzon1273222112411
3Uşak Spor1273224142410
424Erzincanspor126422012228
5Sarıyer11551135208
6Amed Sportif12615181919-1
7Sancaktepe FK95221761711
8Ankara Demirspor952221111710
9Afjet Afyonspor124531515170
10Kocaelispor105231111170
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Kahramanmaraşspor9243101410-4
13Ergene Velimeşe12246152110-6
14Hacettepe Spor1223711199-8
15Çorum FK922513168-3
16İnegölspor101459177-8
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1213811276-16
19Şanlıurfaspor121296345-28

Fikstür

03.12.2020Ankara Demirspor3-3Ergene Velimeşe
03.12.2020Sancaktepe FKP-PNiğde Anadolu FK
03.12.202024ErzincansporP-PKocaelispor
03.12.2020Uşak Spor1-1Sarıyer
03.12.2020Şanlıurfaspor0-2Manisa FK
03.12.2020Kahramanmaraşspor2-1Afjet Afyonspor
03.12.2020Hekimoğlu Trabzon1-0Çorum FK
03.12.2020Hacettepe Spor3-0Gümüşhanespor
03.12.2020Amed Sportif3-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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