Afjet Afyonspor 2 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 12. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Afjet Afyonspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı kaç kaç bitti?

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