Afjet Afyonspor 2 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 12. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı - Afyon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Şeref Taştan(hakem), Hilmi Göktürk İmamoğlu(1. Yardımcı Hakem), Şaban Karaderili(2. Yardımcı Hakem), Berkan Çetin(dördüncü Hakem)
Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 48. Aykut Uluç, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 89. Nazmi Candoğan, 25. Ferhan Evren, 91. Okan Yıldız, 7. Onur Ramazan Toprak, 20. Veysel Karani Ünal, 9. Cihan Özkara
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 19. Savaş Tağa, 12. Bora Taşdemir, 80. Görkem Güven, 11. Mehmet Özdıraz, 13. Mert Polat Keklik, 21. Yusuf Emre Kasal
Teknik Sorumlu
Goller
Cihan Özkara,78.dk (p), Emre Tosun,88.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Savaş Tağa 85.dk, Sarı Kart Seyfettin Anıl Yaşar 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Okan Yıldız 46.dk, Aykut Uluç 83.dk, Onur Ramazan Toprak 67.dk, Veysel Karani Ünal 46.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Özdıraz 46.dk, Bora Taşdemir 83.dk, Savaş Tağa 67.dk, Görkem Güven 46.dk
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 21. Abdullah Çetin, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 8. Bünyamin Yürür, 24. Zeki Korkmaz, 72. Mansur Çalar, 10. Yusuf Yağmur, 61. Halil İbrahim Sönmez, 23. Sinan Akaydin
Yedekler
47. Serkan İpek, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 3. Anıl Şahin, 20. Seymen Yağmur, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can, 99. Batuhan Kurt, 17. Recep Eren Karabacak
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Goller
Sinan Akaydin,32.dk (f), Sinan Akaydin,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erman Bulucu 54.dk, Sarı Kart Zeki Korkmaz 34.dk, Sarı Kart Emrah Taysı 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Mansur Çalar 83.dk, Zeki Korkmaz 90+2.dk, Yusuf Yağmur 75.dk, Halil İbrahim Sönmez 90+2.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Öztürk 83.dk, Deniz Yılmaz 90+2.dk, Mesut Can 75.dk, Batuhan Kurt 90+2.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|12
|11
|1
|0
|42
|11
|34
|31
|2
|Uşak Spor
|11
|7
|2
|2
|23
|13
|23
|10
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|11
|6
|3
|2
|21
|11
|21
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|10
|5
|4
|1
|12
|4
|19
|8
|6
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|7
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|8
|Ankara Demirspor
|8
|5
|1
|2
|18
|8
|16
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|10
|Amed Sportif
|11
|5
|1
|5
|15
|18
|16
|-3
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|8
|2
|2
|4
|13
|15
|8
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|7
|-5
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|11
|1
|3
|7
|8
|19
|6
|-11
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|11
|1
|3
|7
|11
|24
|6
|-13
|19
|Şanlıurfaspor
|11
|1
|2
|8
|6
|32
|5
|-26
Fikstür
|29.11.2020
|Kocaelispor
|3-0
|Kahramanmaraşspor
|29.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-2
|Ankara Demirspor
|29.11.2020
|Afjet Afyonspor
|2-2
|Amed Sportif
|29.11.2020
|Çorum FK
|2-2
|24Erzincanspor
|29.11.2020
|Gümüşhanespor
|0-3
|Uşak Spor
|29.11.2020
|İnegölspor
|P-P
|Sancaktepe FK
|29.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|4-1
|Hacettepe Spor
|29.11.2020
|Sarıyer
|3-0
|Şanlıurfaspor
|29.11.2020
|Manisa FK
|6-1
|Hekimoğlu Trabzon