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Afjet Afyonspor 2 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Afjet Afyonspor 2 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  12. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Afjet Afyonspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Afjet Afyonspor - Amed Sportif Faaliyetler Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı - Afyon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Şeref Taştan(hakem), Hilmi Göktürk İmamoğlu(1. Yardımcı Hakem), Şaban Karaderili(2. Yardımcı Hakem), Berkan Çetin(dördüncü Hakem)

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 48. Aykut Uluç, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 89. Nazmi Candoğan, 25. Ferhan Evren, 91. Okan Yıldız, 7. Onur Ramazan Toprak, 20. Veysel Karani Ünal, 9. Cihan Özkara

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 19. Savaş Tağa, 12. Bora Taşdemir, 80. Görkem Güven, 11. Mehmet Özdıraz, 13. Mert Polat Keklik, 21. Yusuf Emre Kasal

Teknik Sorumlu


Goller
Cihan Özkara,78.dk (p), Emre Tosun,88.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Savaş Tağa 85.dk, Sarı Kart Seyfettin Anıl Yaşar 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Okan Yıldız 46.dk, Aykut Uluç 83.dk, Onur Ramazan Toprak 67.dk, Veysel Karani Ünal 46.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Özdıraz 46.dk, Bora Taşdemir 83.dk, Savaş Tağa 67.dk, Görkem Güven 46.dk

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 21. Abdullah Çetin, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 8. Bünyamin Yürür, 24. Zeki Korkmaz, 72. Mansur Çalar, 10. Yusuf Yağmur, 61. Halil İbrahim Sönmez, 23. Sinan Akaydin

Yedekler
47. Serkan İpek, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 3. Anıl Şahin, 20. Seymen Yağmur, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can, 99. Batuhan Kurt, 17. Recep Eren Karabacak

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Goller
Sinan Akaydin,32.dk (f), Sinan Akaydin,84.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Erman Bulucu 54.dk, Sarı Kart Zeki Korkmaz 34.dk, Sarı Kart Emrah Taysı 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Mansur Çalar 83.dk, Zeki Korkmaz 90+2.dk, Yusuf Yağmur 75.dk, Halil İbrahim Sönmez 90+2.dk

Oyuna Girenler
Oğuzhan Öztürk 83.dk, Deniz Yılmaz 90+2.dk, Mesut Can 75.dk, Batuhan Kurt 90+2.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK12111042113431
2Uşak Spor1172223132310
3Hekimoğlu Trabzon1163221112110
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer10541124198
6Sancaktepe FK95221761711
7Kocaelispor105231111170
8Ankara Demirspor85121881610
9Afjet Afyonspor104421312161
10Amed Sportif11515151816-3
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK822413158-2
14Kahramanmaraşspor81438137-5
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor111378196-11
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1113711246-13
19Şanlıurfaspor111286325-26

Fikstür

29.11.2020Kocaelispor3-0Kahramanmaraşspor
29.11.2020Niğde Anadolu FK0-2Ankara Demirspor
29.11.2020Afjet Afyonspor2-2Amed Sportif
29.11.2020Çorum FK2-224Erzincanspor
29.11.2020Gümüşhanespor0-3Uşak Spor
29.11.2020İnegölsporP-PSancaktepe FK
29.11.2020Zonguldak Kömürspor4-1Hacettepe Spor
29.11.2020Sarıyer3-0Şanlıurfaspor
29.11.2020Manisa FK6-1Hekimoğlu Trabzon
Onur Çelik
Spor Editörü


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