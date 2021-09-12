Afjet Afyonspor –Silahtaroğlu Vanspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Puan Durumu

Ev sahibi Afjet Afyonspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 17. sırada kendisine yer buldu Rakip Silahtaroğlu Vanspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 4. sırada kendisine yer buldu

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ENES KANPARA düdük çalacak

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Afjet Afyonspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Silahtaroğlu Vanspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor