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Afjet Afyonspor –Silahtaroğlu Vanspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Afjet Afyonspor takımı ile Silahtaroğlu Vanspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Afjet Afyonspor –Silahtaroğlu Vanspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Afjet Afyonspor –Silahtaroğlu Vanspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Puan Durumu

Ev sahibi Afjet Afyonspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 17. sırada kendisine yer buldu Rakip Silahtaroğlu Vanspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 4. sırada kendisine yer buldu

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ENES KANPARA düdük çalacak

Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Afjet Afyonspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Silahtaroğlu Vanspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor

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