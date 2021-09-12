Afjet Afyonspor –Silahtaroğlu Vanspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Afjet Afyonspor takımı ile Silahtaroğlu Vanspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Afjet Afyonspor –Silahtaroğlu Vanspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.
Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Puan Durumu
Ev sahibi Afjet Afyonspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 17. sırada kendisine yer buldu Rakip Silahtaroğlu Vanspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 4. sırada kendisine yer buldu
Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) ENES KANPARA düdük çalacak
Afjet Afyonspor – Silahtaroğlu Vanspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Afjet Afyonspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Silahtaroğlu Vanspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor