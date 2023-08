Eğer ki online oyunlarda çok sık vakit geçiren bir insan iseniz bu terimi duymuş olma olasılığınız yüksektir. AFK’nın tam anlamının ne olduğu bu sözcüğü kullanan insanlar tarafından bile bazen bilinmemekte. Aslında bir kısaltma olan AFK ne demek insanlar tarafından merak ediliyor. Bu kısaltmanın anlamını merak edenler için kayda değer bilgileri bu makalede meraklısı için derledik. İşte AFK hakkında merak edilen tüm detaylar makalemizin devamında.

İnsanların sık bir şekilde kullanmakta olduğu kelimeler, terimler arasında başı çeken terimler arasında gelen AFK esasında bir kısaltmadır. Bu terimin en çok kullanıldığı yerler tüm platformlardan daha fazla olacak şekilde online oyunlardır. Rekabetçi online oyunların popülerliğinin Türkiye'de artmasıyla bu sözcük de ülkemize diğer birçok sözcük gibi girmiştir.

AFK aslında orada olmadığınızı, olmayacağınızı bilgisayar başından belli bir süre kalktığınızı ifade etmek için ortaya çıkmış bir terimdir. Bahsettiğimiz bu açıklamanın açılımı Away From Keyboard’dir. Yani klavyenin başında değilim anlamına gelmektedir. Bu terimin ortaya çıkmasının sebebi ise insanların belli bir süre aktif olmayacağını hızlıca ifade etme ihtiyacı olmuştur.

AFK online oyunlarda, rekabetçi yapılı oyunlarda durum bildirisi yapmak için kullanılan bir terimdir. Online oyunların popülerleşmesi ile dilimize giren bug, lag gibi terimler arasında AFK terimi de bulunmaktadır. Henüz bu sözcük Türkçeleşmemiş ve bu şekilde kullanmaya devam edilmektedir. İnternette kullanılan bir kısaltma olduğundan resmi konuşmalarda kullanılmaz ve bir geçerliliği bulunmaz.

Tutalım ki online rekabetçi bir oyun oynamaktasınız. Oyunun ortasında arkadaşlarınızla oynarken acilen bir işiniz çıktı veya bir şekilde bilgisayar başından kalkmanızı gerektiren bir durum yaşandı. Hemen hızlıca arkadaşlarınıza bir süre AFK olacağım demenizle açıklama yapmanız gereken süreyi kısaltmış ve olabildiğince hızlıca bilgisayar başından kalmış olursunuz. Daha sonrasında işiniz bittiğinde tekrardan bilgisayar başına geçebilirsiniz.

Kimi rekabetçi online oyunlarda AFK olmak yasaktır. Özellikle her saniyenin kritik olduğu bazı oyunlarda takım arkadaşınızın AFK olması ve bilgisayar başından kalkıp gitmesi oyunun tadını kaçırabiliyor. Bu nedenle bazı oyunlarda AFK kalan oyuncular cezalandırılabilir.

AFK genel olarak bir durum bildirimi olarak sık bir şekilde kullanılır. Away From Keyboard kelimelerinin kısaltılması ile elde edilir. Bilgisayar başında değil, olarak tercüme edilebilir. Uzun süreli bilgisayar başında bulunulmayan durumların karşıdaki oyuncuya bildirilmesi için kullanılmaktadır.

Sık sık küçük harflerle yazılışına da denk geldiğimiz AFK kısaltması, ilk olarak çevrimiçi haber bülteni Fidonet’te kullanılmıştı. O zamanlar Fidonet, lol (Laughing of loud - Yüksek sesle gülmek) ve brb (Be right back - Hemen döneceğim) gibi kısaltmaları da tarihte ilk kez kullanmıştı. 1989 yılının başlarında Fidonet’te AFK kalıbı da görüldü ve o zamandan itibaren çeşitli yerlerde AFK kısaltması kullanılmaya başladı.

O zamanlar AFK aynı zamanda çevrimiçi sohbet uygulaması olan IRC’de de (Internet Relay Chat) fazlasıyla kullanıyordu. İnsanlar o zamanlarda bu kısaltmayı fazlasıyla sevmişlerdi. Bu şekilde diğer kişiler karşılarındaki kişilerin neden cevap vermediğini kolaylıkla anlayabiliyordu.

Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunların 1990’larda yaygınlaşması ve yükselmesi nedeniyle bu kısaltma oyuncu topluluğunun da bir parçası haline geldi. Oyun içerisinde boşta olan oyuncular AFK kısaltmasını oyun içi sohbet kısmında kullanarak diğer oyunculara şu an bilgisayarlarının başında olmadığını kolay bir şekilde anlatıyordu. Kısaltma zamanla çevrimiçi oyunların daha da yaygınlaşmasıyla günümüze kadar geldi.

AFK kısaltması çoğunlukla oyunlarda kullanılıyor gibi gözükebilir ancak kullanım alanı biraz daha geniş. Bazı oyunlarda kısa süreliğine bilgisayar başında değil gibi anlamlara gelen AFK kısaltması, League of Legends oyununda takımınızdaki bir oyuncunun oyuna hiç girmediğini açıklamak için de kullanılabilir.

Bunun dışında çeşitli çevrimiçi sohbet odalarında veya mesajlaşma anlarında da kullanılabilen AFK kelimesi garip bir şekilde gerçek hayatta da kullanılıyor. İnsanlar gerek mizah anlamında gerek ciddi anlamlarda bu kısaltmayı kullanabiliyor. Olayın mizah kısmına “RTÜK AFK galiba” gibi ülkemizden bir örnek verebiliriz. Ciddi kısımda ise bir süre ulaşılamaz olan kişiler AFK kısaltmasını bu durumlarını anlatmak için kullanabiliyor.

Çevrimiçi oyunlarda kullanılan AFK gibi kısaltmalar:

BRB: Be right back - Hemen döneceğim

GG: Good game - İyi oyun

BG: Bad game - Kötü oyun

WP: Well played - İyi oynadın

AP: Ability power - Yetenek gücü

AD: Attack damage - Saldırı gücü

AOE: Area of Effect - Alan etkisi / Alan hasarı

CD: Cooldown - Bekleme süresi

MR: Magic resistance - Büyü direnci

DPS: Damage per second - Saniye başına verilen hasar

FF: Forfeit - Teslim olmak / Kaybetmek

KS: Kill stealing - Kill çalmak

L2P: Learn to play - Oynamayı öğren

OMG: Oh my god - Aman tanrım

EXP / XP: Experience point - Tecrübe puanı

GLHF: Good luck have fun - Bol şans, iyi eğlenceler

CC: Crowd control - Kalabalık kontrolü (Sersemleme)

EZ: Easy - Kolaydı

OOM: Out of mana - Manam kalmadı

OP: Overpowered - Aşırı güçlü

WYD?: What you doing? - Ne yapıyorsun?

RN: Right now - Hemen şimdi

YOLO: You only live once - Yalnızca bir kere yaşarsın

NP: No problem - Sorun değil

Cya: See you - Sonra görüşürüz

Nvm: Nevermind - Boşver

Btw: By the way - Bu arada

Lol: Laughing out loud - Kahkahalarla (Yüksek sesle) gülmek

ASAP: As soon as possible - En kısa sürede

GJ: Good job - İyi iş

JK: Just kidding - Şaka yaptım

Any1: Anyone - Herhangi biri

PLS: Please - Lütfen

OFC: Of course - Elbette

RIP: Rest in peace - Huzur içinde yat

SRY: Sorry - Üzgünüm

THX / TY: Thank you - Teşekkürler