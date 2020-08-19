Afrika Birliği, askeri darbenin ardından Mali'nin üyeliğini askıya aldı

Dün akşam saatlerinde Mali'nin başkenti Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, Başbakan Boubou Cisse ve diğer hükümet üyeleri askerler tarafından alıkonulmuştu.

Mali'deki darbe sonrası Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini belirtmişti.

ASKERİ DARBE SONRASI ART ARDA TEPKİLER

Askeri darbeye yönelik uluslararası toplumdan tepkiler art arda tepkiler geliyor.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Mali'nin üyeliğinin askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Afrika Birliği, anayasal düzen sağlanana kadar Mali'nin üyeliğini Afrika Birliği'nden askıya aldı" ifadeleri kullanılırken, Devlet Başkanı Keita, Başbakan Cisse ve diğer hükümet yetkililerinin serbest bırakılması talep edildi. Söz konusu tweet, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat tarafından da paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisan aylarında düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler 10 Temmuz'da başlayan protestolarda ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı. Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS üyesi ülkelerin liderlerinin için 28 Temmuz'da yaptığı acil toplantıda Meclis Başkanı da dahil tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Anayasa Mahkemesinin hızlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kararı alınmıştı.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmış, üyeler 2 gün sonra yemin etmişti.

MECLİS BAŞKANI, EKONOMİ VE FİNANS BAKANI İLE DEVLET BAŞKANI ALIKONULDU

Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Afrika ülkesi Mali'de dün gün boyu askeri hareketlilik yaşanmıştı. Ülkede Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonulmuştu.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, yaptığı açıklamada Mali'de Meclis Başkanı Moussa Timbine ile Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe'nin alıkonulduğunu söylemişti.

Bu açıklama sonrası yerel güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alınmıştı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu.

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu.

İBRAHİM BOUBACAR KEİTA KİMDİR?

Ibrahim Boubacar Keita 29 Ocak 1945'te, Koutiala'da dünyaya gelmiştir.

İbrahim Boubacar, 2013'ten bu yana Mali'nin Cumhurbaşkanıydı.

Daha önce 1994 ile 2000 yılları arası Mali Başbakanı oldu. 2002 yılından 2007 yılına kadar Mali Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. Temmuz-Ağustos 2013'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildi ve 4 Eylül 2013 tarihinde yemin etti. Başkent Bamako'da düzenlenen yemin törenine Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da katılmıştır.