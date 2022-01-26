26 Ocak Survivor 2022: All Star kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? Survivor elenme potasında hangi isimler var?Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır kimdir? Karanlık Nuri kimdir? Kaç yaşında, nereli Nasıl yakalandı?Son Dakika | Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi!Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAfrika Uluslar Kupası: Fildişi Sahili 4 – 5 Mısır | Maç SonucuDoğalgaz krizinde müjde haber! İmdada kardeş vatan Azerbaycan yetişti!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye eleştiri! "İstanbul'a yakışmayacak görüntüler..."Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'de gündemi değerlendirdi: "İBB'nin 'engelleniyoruz' iddiası koskoca bir yalan"26 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 26 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Afrika Uluslar Kupası: Fildişi Sahili 4 – 5 Mısır | Maç Sonucu

Afrika Uluslar Kupası: Fildişi Sahili 4 – 5 Mısır | Maç Sonucu

Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Fildişi Sahili ile Mısır karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük kuran Mısır, çeyrek finale çıktı

Afrika Uluslar Kupası: Fildişi Sahili 4 – 5 Mısır | Maç Sonucu

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Mısır, çeyrek finale yükseldi.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda Fildişi Sahili ile Mısır karşılaştı.

Afrika Uluslar Kupası: Fildişi Sahili – Mısır maçı canlı izle | Maç Sonucu

Douala kentindeki Japoma Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi ile uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Fildişi Sahili'nde Nicolas Pepe, İbrahim Sangare, Maxwel Cornet ve Wilfried Zaha atışları gole çevirdi, Eric Bailly penaltıdan faydalanamadı.

Afrika Uluslar Kupası: Fildişi Sahili – Mısır maçı canlı izle | Maç Sonucu

Mısır'da Zizo, Amr El Soleya, Omar Kamal, Muhammed Abdelmonem ve Muhammed Salah penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Rakibini 5-4 sona eren penaltılarla eleyen Mısır, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası: Fildişi Sahili – Mısır maçı canlı izle | Maç Sonucu

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mustafa Muhammed, mücadelede 90 dakika görev yaptı. Fildişi Sahili'nde ise Demir Grup Sivassporlu Max Gradel, 71 dakika sahada kalırken Adana Demirsporlu Simon Deli maçın tamamında forma giydi.

Turnuvada 7 kez zafere ulaşan Mısır ile tek şampiyonluğu bulunan Fas arasındaki çeyrek final maçı, 30 Ocak'ta oynanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
47
0
4
5
0
16
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT