Afrikalı ba, Ebola salgını için Uganda'da acil toplantı düzenliyor

Afrika Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC), İlk kez 1976 yılında görülen ve adını salgının ortaya çıktığı köyün yakınlarındaki nehirden alan Ebola virüsüyle ilgili Afrikalı bakanlar harekete geçti. Bakanlar Ebola virüsünün önüne geçmek için Uganda'da bir araya gelecek.

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Afrikalı ba, Ebola salgını için Uganda'da acil toplantı düzenliyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Ebola virüsünün hızla yayılması sebebiyle bakanlar Uganda'da toplanacağını duyurdu. Africa CDC Direktörü Ahmed Ogwell, haftalık basın toplantısında, 12 Ekim'de Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde kapsamında acil toplantıda, virüsten dolayı çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Sierra Leone, Gine ve Liberya gibi ülkelerden de katılım olacağını ifade etti. Ogwell, Ebola virüsünün yanı sıra geçişi güvenliğinin de ele alınacağını belirterek katılımcıların Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya, Ruanda ve Tanzanya olacağını belirtti.

Uganda'da son haftalar da vaka sayılarında ve ölümlerde önemli bir artış yaşandığına dikkat çeken Ogwell, teyit edilmiş 43 vaka olduğunu, şüpheli ve teyit edilmiş ölü sayısının ise 30'un üzerine çıktığını ifade etti. Ogwell, ülkede 867 kişinin ebola virüsü temaslı olduğunu ve takip edildiğini belirtti. Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti, ardından ülke genelinde virüs hızla yayılmaya başladı.

İLK KEZ 1976 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Ebola virüsünün kanamalı ateşe yol açtığı ve ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı olarak salgınlarla ortaya çıktığı biliniyor. Ebola virüsü adını salgının başladığı köyün yakınlarındaki nehirden alıyor. Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılan Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 binden fazla kişiye virüs bulaşmış, hastalanan 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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