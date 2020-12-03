Afrin'den acı haber: Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu

Son dakika haberi... İHA'nın haberine göre Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün gece TSK’nın üslendiği Afrin’e bağlı Gazaviye Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlemesi sonucunda Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu.

TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Mardin’in Nusaybin ilçesine kayıtlı olduğunu bildirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun'un naaşı Hatay’da yapılacak askeri törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.