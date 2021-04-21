AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın oğlu Afşin Burak Bostancı, uzun süredir Halil İbrahim Develi tarafından vekaleten yürütülen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından araştırılan Afşin Burak Bostancı kimdir? Nereli? sorularının cevabı haberimizde...

AFŞİN BURAK BOSTANCI KİMDİR? NERELİ?

Amasyalı Afşin Burak Bostancı, Türk siyaset bilimci, sosyolog, iletişim bilimci, halkla ilişkiler uzmanı ve AK Parti Grup Başkanı ve AK Parti Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın oğludur.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi alan Bostancı, 4 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Üyesi olarak atandı.

Bostancı, 21 Nisan 2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç merkeze alındı. Nükleer Düzenleme Kurulu üyeliğine ise Suat Ünal getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ve Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez ise görevden alındı.