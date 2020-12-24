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  3. Afyon yasa boğuldu! Ciğerci dede'den acı haber geldi!

Afyon yasa boğuldu! Ciğerci dede'den acı haber geldi!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "ciğerci dede" olarak bilinen Fakri Aksüngür (80) hayatını kaybetti.

Afyon yasa boğuldu! Ciğerci dede'den acı haber geldi!

Ayfonkarahisar'ın sembol isimlerinden olan ve halk arasında sevilen bir isim olan "ciğerci dede" lakaplı  Fakri Aksüngür'den acı haber geldi.

CİĞERCİ DEDE FAKRİ AKSÜNGÜR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Şuhut'ta yarım asırdır ciğercilik ve köftecilik yapan ve yaptığı yemekler ile vatandaşların büyük beğenisini gören Aksüngür yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. İlçede 55 yıldır açtığı seyyar tezgah ile tadına doyulmaz ciğer ve köfte ekmek yapan, bu yüzden de halk arasında Ciğerci Dede olarak bilinen Aksüngür’ün ölümü ilçede adeta yasa havası oluşturdu. Aksüngür’ün ölümünün ardından özellikle Şuhutlu vatandaşlar sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Aksüngür’ün cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Şuhut Asri Mezarlığından toprağa verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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