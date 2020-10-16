Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı'nın kızı 69 puanla memur oldu!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akharım Belediyesi'nde Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın kızının KPSS'den 69 puanla memur olarak işe başlaması tartışma yarattı. Akharım Belediyesi taraafından bir süre önce verilen ilanda, zabıta memuru ve düz memur alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru yapan adaylar arasında KPSS puanı en yüksek olanların çağrıldığı mülakata Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın kızı Semiye Ünsal da katılım gösterdi. KPSS'den 69 puan aldığı öğrenilen Ünsal, mülakat neticesinde 'en başarılı kişi' olarak, memur pozisyonunda göreve girdi. KPSS'den en yüksek puanı alan adaylar mülakata davet edildiler. Mülakata Başkan Eşref Ünsal'ın kızı Semiye Ünsal da katıldı. KPSS'den 69 puan alan Semiye Ünsal mülakat sonucundan “en başarılı” kişi olarak memur olarak işe girdi.

YÜZLERCE BAŞVURUYA 8 DAVET

Bir süre önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı belediyelerden olan Akharım Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda, kadrolu olarak bir düz memur ve bir de zabıta memuru alınacağı duyuruldu. Memur kadrosu ile görevlendirilecek olan kişi için KPSS'den en az 55 puan alma ve lisans mezunu olma şartı belirlendiği ilanda, zabıta memuru için ise KPSS'den en az 65 puan ve ön lisans mezunu olma şartı açıklandı.

18 Eylül 2020'de başlayan memur iş başvuruları 22 Eylül'de sona erdi. Bu sırada 2 kişilik memur kadrosu için yüzlerce başvuru gerçekleştirildi. Başvuran kişiler KPSS puanına göre sıralanarak düz memur kadrosunda 5 kişi, zabıta memuru kadrosunda ise 3 kişi mülakata davet edildi.

LİSTEDE İLK SIRADA YER ALAN KİŞİ MÜLAKATA KATILMADI

Zabıta memuru işe alımı için mülakata davet edilen kişiler arasında Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın kızı Semiye Ünsal da yer aldı. KPSS puanı 69 olan Semiye Ünsal'ın mülakat listesinin 2. sırasında bulunduğu öğrenildi. Ancak listede 1. sırada bulunan aday başvuru yapmış olmasına rağmen mülakata katılmadı.

Akharım Belediyesi memur alımı ile alakalı olarak yapılan mülakatın sonuçları belediyenin internet sitesinden ilan edildi. Bu sonuçlara göre Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın İnşaat Teknolojileri Bölümü'nden mezun olan kızı Semiye Ünsal 69 KPSS puanıyla zabıta memuru olmaya hak kazandı. Ayrıca düz memur kadrosu için yapılan mülakata katılan 5 kişinin 4'ü de başarısız oldukları gerekçesiyle işe alınmazken 1 kişi de sınava katılmadı. İlginç bir şekilde açılan memur kadrosu boş kaldı.

MÜLAKATA KATILMAYAN ŞAHISTAN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar'da bu işe yerleştirme ile alakalı olarak büyük tartışmalar yaşanmaya başlandı. Yerel medyanın en çok işlediği konular arasına gire Akharım Belediyesi'ndeki işe alım ile alakalı olarak detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Mülakat sıralamasında en yüksek puana sahip olmasına rağmen mülakata katılmayan F.K. Afyon Postası'nda bir açıklama yaparak, “İşe alacakları kişi belliydi. O maksatla yapılan bir sınavdı. Belediye Başkanının kızının da mülakata çağırıldığını bildiğim için ben mülakata katılmaya gerek görmedim. Nasıl olsa liyakat değil başka şeyler arıyordular. Diğer tarafa da 1 kişi memur alacaklardı. O kadro da belediyede çalışan birisine ayrılmıştı. O kişi KPSS sıralamasına giremediği için işe alım yapmadılar.” dedi.