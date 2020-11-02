Afyonkarahisar'da dehşet: Baba ve oğlunu 33 kurşunla öldürdü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında arazi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Asım Y. ile 59 yaşındaki Rafet Tuncer arasında çıkan kavgada, baba Rafet Tuncer ve oğlu, 33 kurşunla öldürüldü. Babanın diğer oğlu Tahsin Tuncer'i de ağır yaraladığı iddia edilen katil zanlısı, olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Olay dün öğlen saatlerinde, Dinar ilçesi Dombayova köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

BABA VE İKİ OĞLUNU KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile Asım Y., yanında bulunan silahla 59 yaşındaki Rafet Tuncer, 33 yaşındaki Tayfun Tuncer ile 35 yaşındaki Tahsin Tuncer'e ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı aileye kurşun yağdıran Asım Y. ise olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası kaçan Asım Y. ile olaya karıştığı iddia edilen çocukları A.Y. ve O.Y. ile ağabeyinin oğlu O.Y. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Dinar Adliyesine sevk edildi.

Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.