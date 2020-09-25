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  3. Afyonkarahisar’da ekmeğe zam: 1 TL 40 kuruşa yükseldi

Afyonkarahisar’da ekmeğe zam: 1 TL 40 kuruşa yükseldi

Afyonkarahisar'da ekmeğe yapılan 15 kuruşluk zamla kent genelinde yeni fiyat 1 lira 25 kuruştan 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Afyonkarahisar’da ekmeğe zam: 1 TL 40 kuruşa yükseldi

Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla birlikte kentte 250 gram ekmeğin fiyatı 1 TL 40 kuruş oldu. Fırıncı esnafı yapılan zamma gerekçe olarak ise un ile birlikte ekmek yapımında kullanılan diğer hammaddelere gelen zamları gösterdi. Kentte yaklaşık 2 yıldan bu yana zam yapılmayan ekmeğe dün itibari ile 15 kuruş zam yapıldı. 1 TL 25 kuruştan satılan ekmek gelen zam ile birlikte 1 TL 40 kuruşa yükseldi. Kentte ekmek 2 yıl aradan sonra yüzde 12 zam gördü. Zamma karşın rekabet piyasası gözetilerek kentte bazı fırın ve bakkalların ise ekmeği halen 1 TL 25 kuruştan sattıkları gözlendi.

Afyonkarahisar’da ekmeğe zam: 1 TL 40 kuruşa yükseldi

"HAMMADDEYE GÖRE DÜŞÜK BİLE"

Ekmeğe yapılan zamma ise Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Un ve Unlu Mamul Üreticileri Meslek Komitesi Başkanı Burak Aşkın ekmeğe yapılan zamma gerekçe olarak ise un başta olmak üzere diğer hammaddelere son iki yılda gelen zamları gerekçe gösterdi. 2 seneden bu yanan fırıncı esnafının hammaddeye gelen zamlara direnç gösterdiğini ancak sonrasında ise kendilerinin 15 kuruşluk zam kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Aşkın, "Hammaddeye gelen zamlara karşın bizim aldığımız zam kararı düşük bile" dedi.

Afyonkarahisar’da ekmeğe zam: 1 TL 40 kuruşa yükseldi

PANDEMİ SÜRECİNDE ZAMA VATANDAŞTAN TEPKİ

Zamma vatandaşlar ise tepki gösterdi. Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde birçok ürüne zam geldiğini, temel gıda maddelerinden olan ekmeğe gelen zammın yerinde ve zamanında olmadığını vurguladı. Birçok kişinin pandemiden dolayı yarı zamanlı çalıştığını ya da işsiz kaldığını hatırlatan vatandaşlar ekmeğe gelen zam ile birlikte geçim sıkıntısının artacağını söyledi.

Afyonkarahisar’da ekmeğe zam: 1 TL 40 kuruşa yükseldi

Öte yandan, kentte köy ekmeği olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 500 le 2 bin gram arasında değişen ekmeğin fiyatı ise 6 TL'den 7 TL'ye çıktı.

Berna Akkaya
Editör


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