Afyonkarahisar'da feci olay! Yem makinesinin içine düşen Reha Toker feci şekilde öldü
Afyonkarahisar'ın Eviler ilçesinde dengesini kaybedip yem karma makinesinin içine düşen Reha Toker hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Eviler ilçesinde Camikebir Mahallesi Uğur Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. 46 yaşındaki Reha Toker, büyükbaş hayvanlarına yem hazırladığı sırada dengesini kaybedip yem karma makinesinin içinde düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Toker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Toker'in cesedi, Evciler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.