Afyonkarahisar'ın neyi meşhur? Afyon'da ne yenir? Gezilecek yerler

Afyon, 2005 yılında verilen ismiyle Afyonkarahisar, gece ayazıyla, kaymağıyla, sucuğuyla, mermeriyle hepimizin aklında belli bir yere sahiptir zaten. Sert iklimi nedeniyle bulunduğu bölgeyi ilk kez duyan birçok kişi, Afyon'un Ege Bölgesi'nde yer aldığına inanmayarak bunu teyit etmiştir diye tahmin ediyoruz. Peki bu gıda ve mermer alanında ün yapmış Afyon'un nesi meşhur? Afyon'da ne yenir? Gezilecek yerler... İşte ayrınltılar...

AFYON'UN NESİ MEŞHUR? AFYON'DA NE YENİR?

BÜKME

Çıtır hamurun arasına koyulan yeşil mercimek, maydanoz ve çeşitli baharatlarla bükmeyi bir kategoriye yerleştirebilmek çok zor. Börek gibi ama ana yemek lezzeti ve doyuruculuğuna sahip bu lezzetin hamur katlarının arasına ezilmiş haşhaş ve sıvı yağ koyulur.

ÇULLAMA KÖFTE

Kıyma, ince bulgur, ve yumurtadan yapılan bu köfte biraz zahmetli ama yine de Afyon halkı düğünlerinde bu lezzetten vazgeçemiyor. Köfteler, yuvarlak toplar şeklinde yaptıktan sonra yumurta, un ve yoğurt harcına bulanır ve kızgın yağda kızartılır. Yanında patates püresi ile servis edilir.

DÜĞÜLÜ HAŞHAŞ TATLISI

Afyon'da bir hayli yaygın olan haşhaş tatlıya da girmiş ve efsane bir lezzet sunmuş yiyenlere. İnce bulgur, şeker ve haşhaşla yapılan tatlı, sabah kahvaltılarının ve sahur sofralarının vazgeçilmezidir. Sunarken yanına kaymak konulduğunu söylemeye gerek yoktur herhalde.





AFYON KAYMAĞI TATLISI

Bu, öyle tatlıların yanına koyduğumuz, yağ kıvamındaki, şerbetli tatlıların ağırlığını alması için tercih edilen kaymak değil. İçinde şeker bulunan Afyon kaymağı, yumuşacık kıvamı ve süt kokusuyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor.

AFYON SUCUĞU

Diyelim ki şehirler arası bir yolculuk yapıyorsunuz ve Afyon'u gezecek kadar vaktiniz yok. Yine de terminaline uğrayıp sucuklarının tadına bakmamanız için bir sebep değil bu. Ekim ve Kasım aylarında yapılan Afyon sucuğunda orta yaşlı kasaplık hayvanlar kullanılır.

AFYON'DA GEZİLECEK YERLER

KENT ORMANI

Afyon Kent Ormanı, resmi adıyla Zafer Kent Ormanı,yayıldığı 1,5 milyon metrekarelik alanında, doğayla baş başa olmayı sevenlere müthiş bir fırsat sunuyor. 2014 yılında belediye tarafından ziyaretçilere sunulan bu yer, görülmeye değer.

BUZLUK MAĞARASI

Üç kademeli bu mağaraya ilk girdiğinizde bir hayli üşüyeceksiniz. Derinlere ilerledikçe soğuk daha da artacak fakat artık hissedeceğinizi sanmıyoruz. Çünkü görülen manzara, soğuğu unutturan cinsten. Buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmanızı öneririz.

CUMHURİYET ŞEHİTLERİ ANITI

Cumhuriyet döneminde PKK ile mücadele ederek şehit düşmüş Türk askerlerinin anısına yapılan bu anıt, şehir merkezinde 7 kilometre mesafede bulunuyor. 1999 yılında inşa edilmiş anıt, mutlaka görülmesi gerekenler listesinde.

AFYONKARAHİSAR KALESİ

3359 yıldır varlığını devam ettiren bu kale tam bir tarihi eser niteliğinde. 226 metre yükseklikteki volkanik bir kaya kütlesi üzerinde bulunan kalenin Milattan Önce 1350 yılında Hitit İmparatoru tarafından yapıldığı biliniyor.

AKDAĞ TABİAT PARKI

Sansıklı'nın Sorkun Köyü'nde yer alan bu park, şehrin gürültüsünden, yükselen beton binaların kasvetinden, arabalardan yükselen korna sesinden uzaklaşmak isteyenler için müthiş bir fırsat sunuyor. Dört mevsimin tamamında ayrı bir manzara sunan parka yaz, kış, bahar gitmenizi tavsiye ederiz.

HAKKINDA: Afyonkarahisar, 14.772 kilometrekare yüz ölçümü ve 730.091 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,54 oranında yani 3.915 kişi artan nüfusu, 362.447 (%49.69) erkek ve 367.036 (%50.31) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 49 olarak saptanmıştır.