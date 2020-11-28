Afyonspor - Amed Sportif maçı canlı izle!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta, futbol heyecanı 12. hafta ile devam ediyor. Beyaz Grup ekiplerinden Afyonspor evinde ligin son sırasında yer alan Amed Sportif'i ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Ligde, 9 maç sonunda 15 puana ulaşan Afyonspor 7. sırada bulunuyor. Amed Sportif ise 10 maçta 15 puan topladı ve 8. sırada yerini aldı. Peki, Afyonspor - Amed Sportif maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

AFYONSPOR - AMED SPORTİF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Afyonspor ile Amed Sportif 12. haftada karşılaşıyor. Afyon Zafer Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başlayacak. Mücadele, Şeref Taştan tarafından yönetilecek. Şeref Taştan'ın yardımcılıklarını ise Hilmi Göktürk İmamoğlu ve Şaban Karaderili üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Afyonspor - Amed Sportif maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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