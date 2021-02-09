Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Pişiriciler, Kavurucular Ve Haruri Muamele İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) mesleği için “8131.08” kod olarak kullanılır iken Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey Yöneticileri mesleği için “1114.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Meslek Kodu “6112.01” olarak belirlenmiştir.

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