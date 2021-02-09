Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Meslek Kodu Nedir?
Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Meslek Kodu ile Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası, Kümes Hayvanları Toplama İşçisi, Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Pişiriciler, Kavurucular Ve Haruri Muamele İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) mesleği için “8131.08” kod olarak kullanılır iken Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey Yöneticileri mesleği için “1114.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Meslek Kodu “6112.01” olarak belirlenmiştir.
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