Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (saat, Elektrikli Aletlerve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.28” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) mesleği için “3122.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) Meslek Kodu “6210.02” olarak belirlenmiştir.

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