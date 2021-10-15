Ağaççık ne demek, TDK'ya göre Ağaççık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağaççık ne demek? Ağaççık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağaççık kelimesi. Peki ağaççık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağaççık nedir, ağaççık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞAÇÇIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağaççık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağaççık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taflan gibi dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç

