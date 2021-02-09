Ağdacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı) mesleği için “7319.04” kod olarak kullanılır iken Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve Sualtı Yapıları) mesleği için “3431.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağdacı Meslek Kodu “5142.13” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın