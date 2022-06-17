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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu! FETÖ davalarının kritik ismiydi...

FETÖ davalarının kritik ismi olan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu. dalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Şükrü Çağlar için taziye mesajı yayımladı.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu! FETÖ davalarının kritik ismiydi...

 Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, adliyeye gelmemesi üzerine evine gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu. 46 yaşında hayatını kaybeden Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede FETÖ davalarının görüldüğü öğrenilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, taziye mesajında, "Vefat eden Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kaydetti. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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