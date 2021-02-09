Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Para Ve Sermaye Yönetimi /Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek Elemanı mesleği için “3311.03” kod olarak kullanılır iken Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7411.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Meslek Kodu “3115.50” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın