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Agitato ne demek, TDK'ya göre Agitato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Agitato kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Agitato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Agitato nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Agitato kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Agitato ne demek, TDK'ya göre Agitato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agitato ne demek? Agitato TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agitato kelimesi. Peki agitato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agitato nedir, agitato kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AGİTATO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agitato kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Agitato kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre agitato kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canlı ve coşkulu bir biçimde (çalınmak)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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