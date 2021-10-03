Ağız Tüfeği ne demek, TDK'ya göre Ağız Tüfeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağız tüfeği ne demek? Ağız tüfeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağız tüfeği kelimesi. Peki ağız tüfeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağız tüfeği nedir, ağız tüfeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞIZ TÜFEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağız tüfeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağız tüfeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuklar arasında şakalaşmak amacıyla kullanılan, içindeki çekirdek, kâğıt parçası, leblebi vb. şeyler hızla üflenerek atılan, boru biçiminde bir oyuncak türü

- Avlanmak amacıyla üflenerek kullanılan ilkel silah

