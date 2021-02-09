Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Gömlek-Bluz-Elbise-Etek-Pantolon-Jean Pantolon) mesleği için “7533.65” kod olarak kullanılır iken Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Makine İle) mesleği için “8155.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “3251.04” olarak belirlenmiştir.

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