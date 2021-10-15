Agrandisman ne demek, TDK'ya göre Agrandisman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agrandisman ne demek? Agrandisman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agrandisman kelimesi. Peki agrandisman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agrandisman nedir, agrandisman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AGRANDİSMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agrandisman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Agrandisman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre agrandisman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyültme

