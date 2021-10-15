Ağrı kesici ilaç ve kremler için flaş karar! Arasında Majezik ilacı da bulunan 39 topikal ürün piyasadan kaldırıldı!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerden 39 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ürün için piyasadan kaldırılma kararını, "Kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi" cümleleriyle duyurdu.

ARALARINDA MAJEZİK VE MUSCORİL DE VAR

Piyasadan toplanan 39 ürünün arasında Majezik ve Muscoril markalarının da bulunması dikkatlerden kaçmadı. Ağrı yaşayan insanların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan bu iki markaya ait krem ve spreyler, artık piyasada satılmayacak.