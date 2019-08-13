Ağrı'da iki aile arasında kavga yaşandı Ağrı'da, iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Kadir Taşdemir (29) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi ise yaralandı.

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Dün saat 23.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda Taşdemir ve Ulutaş aileleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşen tartışmada silahlar çekildi. Kavgada vurulan Kadir Taşdemir, hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan olan, Taşdemir ailesinden 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Ağır yaralı 3 kişi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavga sonrası polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Etiketler : kavga, ağrı



