Ağrı'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadınlara halk otobüsü çarptı! Acı haber geldi

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan kadınlar, tedavi için kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ağrı'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadınlara halk otobüsü çarptı! Acı haber geldi

Alınan bilgilere göre kaza, Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde meydana geldi. 04 BA 257 plakalı halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇECEKLERDİ

Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım K. ile Şaide Ö, geliş istikametinde Engin K. idaresindeki 04 AAB 088 plakalı belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Sürücü Engin K, gözaltına alındı.

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