Ağrı'da kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Akyele Köyü'nde yaşanan kavga, kanlı bitti. Daha önce muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen iki aile arasında, hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlara sarılan aileler, birbirlerini vurdu. Gökhan Aşut'un vurulduğu silahlı kavgada 6 kişi de yaralandı.

KIZININ DÜĞÜN GÜNÜNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine kavga mahalline gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökhan Aşut, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralı da 112 ekiplerince Tutak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Aşut'un kızının bugün düğünü olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.