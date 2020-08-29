Ağrı'dan acı haber: 2 askerimiz şehit düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

MSB'DEN AÇIKLAMA: OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Doğubayazıt-Ağrı hudut hattında, 29 Ağustos 2020 tarihinde, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Çatışma sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz"

İKİ ASKERİMİZ HAKKARİ'DE ŞEHİT OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

Öte yandan 4 gün önce Hakkarı'nin Şemdinli ilçesi kırsalından acı haber gelmiş Edinilen bilgilere tatbikat sırasında kayalıklardan düşen bir askerimiz şehit olmuştu.

Hakkari Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Şemdinli İlçemiz Gerdantepe Üs Bölgesinde görev esnasında yükseklikten kayalıklara düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan P. Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.