Ağrısı, acısı daha da dayanılmaz oluyor! Regl gecikmesine ilaç gibi gelecek doğal besinler
Ağrısı, acısı daha da dayanılmaz oluyor! Regl gecikmesine ilaç gibi gelecek doğal besinler
Stresten, yiyecek ve içeceklerden, hormonal bozukluklardan, yumurtalıklarda meydana gelen sorunlardan dolayı regl gecikmeleri dönem dönem yaşanabiliyor. Yaşanan bu dengesizlikten kurtulmak isteyenler için uygulanabilecek doğal yöntemler, yiyebileceği organik besinler ile regl döngüleri düzene sokulabilir ve gecikmiş regl dönemi başlatılabilir.