Ağrısı, acısı daha da dayanılmaz oluyor! Regl gecikmesine ilaç gibi gelecek doğal besinler

C VİTAMİNİ

C vitamini içeren besinler tüketmek vücuttaki östrojen seviyelerini yükselteceğinden regl başlatmak için iyi bir alternatif olabilir. C vitamini tüketilerek hormonların artan seviyeleri uterus kasılmalarını uyarır ve regl başlayabilir. Turunçgiller, kivi gibi C vitamini açısından zengin besinler ve domates, brokoli gibi besinler C vitamini açısından zengin olduğundan günlük tüketim listesine alınabilir.