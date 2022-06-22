Ağrısı, acısı daha da dayanılmaz oluyor! Regl gecikmesine ilaç gibi gelecek doğal besinler Stresten, yiyecek ve içeceklerden, hormonal bozukluklardan, yumurtalıklarda meydana gelen sorunlardan dolayı regl gecikmeleri dönem dönem yaşanabiliyor. Yaşanan bu dengesizlikten kurtulmak isteyenler için uygulanabilecek doğal yöntemler, yiyebileceği organik besinler ile regl döngüleri düzene sokulabilir ve gecikmiş regl dönemi başlatılabilir.

1 10 C VİTAMİNİ C vitamini içeren besinler tüketmek vücuttaki östrojen seviyelerini yükselteceğinden regl başlatmak için iyi bir alternatif olabilir. C vitamini tüketilerek hormonların artan seviyeleri uterus kasılmalarını uyarır ve regl başlayabilir. Turunçgiller, kivi gibi C vitamini açısından zengin besinler ve domates, brokoli gibi besinler C vitamini açısından zengin olduğundan günlük tüketim listesine alınabilir.