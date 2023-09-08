Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hekim atamaları çerçevesinde il geneline toplam 193 doktorun görevlendirildiğini duyurdu.

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Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı

Ağrı Valiliği, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hekim atamaları çerçevesinde il geneline toplam 193 doktorun görevlendirildiğini duyurdu.

AĞRIYA 193 DOKTORUN ATAMASI YAPILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, atanan doktorların il merkezi ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarında hizmet vereceği belirtildi. Açıklamada, "Ağrı ilimize, Hekim atamaları kapsamında; il merkezi 59, Diyadin 12, Doğubayazıt 38, Eleşkirt 17, Hamur 8, Patnos 36, Tutak 12, Taşlıçay 11 olmak üzere, 146 tabip ve 47 uzman tabip ataması hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA

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