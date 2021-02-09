Agronom (Tarım Bilimci) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri mesleği için “3112.42” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör) mesleği için “1120.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Agronom (Tarım Bilimci) Meslek Kodu “2132.01” olarak belirlenmiştir.

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