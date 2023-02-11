Agustin Grinovero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Grinovero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Grinovero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Grinovero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Grinovero 10 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Grinovero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triunfar Representaciones yapmaktadır. Agustin Grinovero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Grinovero'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Grinovero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Grinovero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Grinovero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Grinovero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rafaela II

1 Temmuz 2021 yılında Rafaela

Agustin Grinovero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Grinovero şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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