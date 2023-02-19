Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Pons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Pons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Pons 10 Mayıs 2001 tarihinde Atlántida şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Pons Baute şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Pons Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Villalba Perdomo yapmaktadır. Agustin Pons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Pons'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Pons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Pons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Pons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Pons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Mvd City Torque

7 Ocak 2022 yılında Albion FC

31 Aralık 2022 yılında Mvd City Torque

Agustin Pons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Pons şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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