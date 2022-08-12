Ağzınızı tatlandıracak haber! Toz şekerde görülmemiş indirim! Kapış kapış gidiyor...

Vatandaşın cebini rahatlatacak bir indirim haberi daha geldi. Alınan bilgilere göre, 5 kilo tozşekerin fiyatı 64 TL olacak. Ancak stoklarla sınırlı olan kampanya 16 Ağustos tarihinde sona erecek.

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Ağzınızı tatlandıracak haber! Toz şekerde görülmemiş indirim! Kapış kapış gidiyor...

Son zamanlarda özellikle market ürünlerine yapılan zamlar artmaya başladı. Gelen zamların ardından, vatandaş indirimli ürünleri takip etmeye başladı. Avansas yine bir indirimle gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre Avansas’ta yapılacak olan ilk alışverişe 5 kilo tozşekerin fiyatının 65 TL’den satılacağı belirtildi. Aynı zamanda 200 TL’lik de alışveriş yapmak gerektiği söylendi.

Ağzınızı tatlandıracak haber! Toz şekerde görülmemiş indirim! Kapış kapış gidiyor...

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Avansas.com kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Herhangi bir sorunuz için 444 20 22 Müşteri Hizmetleri hattımızı arayabilirsiniz. Kampanya Avansas’ tan vereceğiniz ilk siparişe özeldir.

Ağzınızı tatlandıracak haber! Toz şekerde görülmemiş indirim! Kapış kapış gidiyor...

Sepetinize, kampanyalı ürün haricinde 200 TL ve üzeri tutarda ürün eklemeniz gerekmektedir. Her müşteri kampanyadan 1 kez yararlanabilir. 64,95 TL’ye alınacak ürün 1 adet için geçerlidir. Kampanyalı ürün stoklarla sınırlıdır.

Ağzınızı tatlandıracak haber! Toz şekerde görülmemiş indirim! Kapış kapış gidiyor...

Kampanya 16 Ağustos 2022 tarihine kadar geçerlidir. Bu kampanya Avansas.com’un sunduğu diğer kampanyalarla birleştirilemez. Aynı adrese birden fazla verilen siparişler iptal edilecektir.

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