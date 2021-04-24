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  3. Ahıra bağladığı eski elektrik panosu sonu oldu! Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Ahıra bağladığı eski elektrik panosu sonu oldu! Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomatik süt sapma makinesini kullanırken akıma kapılan 30 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Ahıra bağladığı eski elektrik panosu sonu oldu! Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akıma kapılan 30 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kandıra Kırkarmut Mahallesi'nde Şaban Arslan isimli 30 yaşındaki çiftçi, yakın zamanda yıkmayı planladığı evindeki ait elektrik panosunu sökerek ahırına bağladı. Daha sonra akşam vaktinde ahıra gelen Arslan, kullanmak için süt sağma makinesine dokunduğu anda elektrik akımına kapıldı. Olayı fark ederek hızla elektrik şartelini indiren yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla alınan Arslan, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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