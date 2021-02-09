Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarım Elemanı mesleği için “7126.26” kod olarak kullanılır iken Döner Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları mesleği için “8113.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Meslek Kodu “9213.01” olarak belirlenmiştir.

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