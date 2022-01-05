Ahlaksızlığın böylesi! İYİ Partili Yöneticiden AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler

İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in araç kullanırken AK Partilileri hedef alarak sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki çekti.

Otomobilde seyir halinde olduğu sırada cep telefonu kamerasına konuşup sosyal medyada paylaşımda bulunan Göçmez, "Yani bu AK Parti'ye oy verenin, AK Parti diye bir partiyi savunanın ben ta a... a... soyunu sopunu sülalesini s.... Burada yakınım uzağım hiç fark etmez. İsteyen istediği yerde paylaşabilir. Ben Kocaeli, Dilovası, Demirciler Köyü'nde yaşıyorum. Böyle bir k..lik, böyle bir vatan düşmanlığı, böyle bir o... ç..luğu yok. Kimse bana AK Parti demesin..." dedi.

SKANDAL SÖZLERE SOSYAL MEDYADA ART ARDA TEPKİ

İyi Parti Kocaeli Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'e sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Vatandaşlar, vekillerinin ağza alınmayacak sözler kullanmasının mahalle başkanlarına da cesaret verdiği yönünde paylaşımda bulundular.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- "AK Partililer bunu görse sen kimin anasına küfür ediyorsun... Küfür öyle edilmez böyle uygulanır derse... Sonuna kadar hak etmiştir.. Bunların vekilleri ana bacı söver de mahalle başkanları geri kalır mı?"

- "İyi Parti Kocaeli Demirciler mahallesi mahalle başkanı AK Partililere ağza alınmayacak küfürler ediyor

Lütfü Türkkan şehit abisine “senin ananı bacını. s...” derse Meral Akşener şehit abisine “p... yavşak” diye hakaret ederse İyi Partililer de bunu yapar"

AHMET ERHAN GÖÇMEZ KİMDİR?

Ahmet Erhan Göçmez, İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı'dır. Demirciler Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bilinen Ahmet Erhan Göçmez hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ahmet Erhan Göçmez kimdir?