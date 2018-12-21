Ahmet Ağaoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1958

Ahmet Ağaoğlu kaç yaşında : 60

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Meslek : İş Adamı

Ahmet Ağaoğlu doğum yeri : Trabzon

AHMET AĞAOĞLU BİYOGRAFİSİ

8 Nisan 2018 tarihinde yapılan Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'ndaTrabzonspor'un başkanı seçildi.

Ahmet Ağaoğlu, 1958 yılında Trabzon'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Ali Ağaoğlu'dur. 1971 yılında lise öğrenimi için İstanbul'a geldi. Kabataş Erkek Lisesi'nde ve dört yılda dört farklı lisede okudu. 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nden 3. kaptan olarak mezun oldu.

Ahmet An yol kaptanlığı yapmış ve 1986 yılında gemi acenteliği ve gemi servisi gibi hizmetler vermek üzere kendi denizcilik şirketini kurmuştur. Günümüzde de faaliyetlerini sürdüren şirket ağırlıklı olarak gemi işletmeciliği yapmaktadır.

Ahmet Ağaoğlu, 90'lı yıllardan itibaren golf sporu ile ilgilendi. 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf hayatına başladı ve 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılına kadar bu görevde kalan Ahmet Ağaoğlu, Golf Milli Takımı'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı.

2004 yılında, Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle '4 Yılda 100 Golf Sahası' kampanyasının başlatılmasına ön ayak olan Ahmet Ağaoğu, golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü önemli başarıları yaşadı. 2000 yılsanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı.

Ahmet Ağaoğlu'nun Golf Federasyonu başkanı olduğu dönemde, 2005 yılı Akdeniz Oyunları'nda Erkek Milli Takımı ve Hamza Sayın ülkemize bu spordaki ilk golf madalyalarını kazandırdılar. 2005 Turkish Open ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'ndaki birincilikler 'ilk' olarak Türk spor tarihine geçti.

Milliyet ve Zaman gazetelerinin geleneksel '(2005) Yılın Sporcusu' anketlerinde 'Yılın Spor Adamı' kategorisinde ödül aldı. Türk golfüne yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 'Olimpiyat Meşalesi Ödülü'ne layık görüldü. 25 Şubat 2005 tarihinde özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu. 2006 yılında 53. Milliyet gazetesi Yılın Sporcusu anketinde "Yılın Spor Adamı" Ödülüne layık görüldü. 2006 Yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından Türk Sporuna yaptığı katkılardan dolayı "Spor Özel Ödül'üne layık görüldü.

2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde yönetici olarak yer aldı. Kulüpte, 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzon ve Trabzonspor'u 2013 yılında verdiği bir röportajda şu sözlerle anlatmıştı:

"Trabzonspor her Trabzonlunun damarında, kanında olan bir şeydir. Futbolsuz ve Trabzonspor'suz onlar için mümkün değildir. Çocuklar doğduktan sonra öğrendiğin dördüncü kelime Trabzonspor'dur. Anne, baba, mama ve Trabzonspor. Küçük çocuktan 82 yaşındaki nineye kadar Trabzonsporludur. Bende öyleyim."... Adımı Trabzonsporlu Ahmet olarak bilirler. 73-74 yıllarında birinci lige çıktığında üç büyük takımlara karşı başkaldırının sembolü olarak görüldü. Artarda şampiyon oldu. Trabzonspor bu başarılı çıkışından sonra sadece Trabzon değil, Anadolu halkının da sempatisini kazandı. Benimde büyüyüp aklım ermeye başladıktan sonra 1993 yıllarından sonra faal olarak ilgilenmeye başladım. 2000-2002 yıllarında yönetimde başkan yardımcılığı görevim oldu. Yönetimde olduğum yada olmadığım her dönemde radikal Trabzonsporlu olmaya devam ettim, edeceğim de…

Ahmet Ağaoğlu yine aynı röportajda Ali Ağaoğlu ile akraba olup olmadıkları yönündeki soruya, "Kendisiyle hiçbir akrabalığım yoktur. Ama sevdiğim bir arkadaşımdır. Hos bir tesadüf liseyi birlikte Kabataş Erkek Lisesi'nde okuduk. Benim adım Ahmet Ali Ağaoğlu'dur . Lisede Ali Ağaoğlu denirdi. O yüzden okulda çok karıştırılırdık. Allahtan ikimizin de dersleri pek iyi olmadığı için bu karıştırmalar bizi pek etkilemedi. Bizi birbirimize de çok benzetirler. Abi kardeş sanırlar" yanıtını vermişti.

Uzak yol gemi kaptanı olan ve iyi derecede İngilizce bilen Ahmet Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Ağaoğlu, 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'ndaTrabzonspor'un başkanı seçildi. Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 17. başkanı oldu ve eski başkan Muharrem Usta’dan görevi devraldı.

Kaynak:Biyografi.info