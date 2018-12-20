Ahmet Altan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET ALTAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Mart.1950

Ahmet Altan kaç yaşında : 68

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Yazar, Gazeteci

Ahmet Altan doğum yeri : Ankara

AHMET ALTAN BİYOGRAFİSİ

Yazar, gazeteci. Romanları best seller olmuş, gazeteciliğiyle de oldukça dikkat çekmiştir. Tehlikeli Masallar, Sudaki İz, Aldatmak ve En Uzun Gece yazarın önemli kitaplarından birkaçıdır. Meclis kararı ile Sudaki İz isimli romanı toplatılıp yakılmış ve bu sebepten yargılanan ilk cumhuriyet dönemi yazarı olmuştur. Altan kendisi gibi gazeteci yazar olan Mehmet Altan’ın ağabeyi, Çetin Altan’ın da oğludur. Zeynep Bakan adında kız kardeşi vardır.

2 Mart 1950 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Ahmet Hüsrev Altan'dır. Annesinin adı Kerime ve gazeteci yazar Çetin Altan’ın iki oğlundan biridir. Bir süre Robert Kolej’e devam ettikten sonra Ankara Koleji’nde eğitimini sürdüren Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ’den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Altan’ın Nokta dergisinde başladığı köşe yazarlığı serüveni Hürriyet ve Güneş gazeteleri için yazdığı günlük yazılarla devam etti.

İlk edebi eserini yirmi yedi yaşında kaleme alan Altan, iki kişilik bir piyes yazmıştı: “Paltolu Donkişot”. 1982 yılında da "Dört Mevsim Sonbahar" adlı romanını yazmaya başlayan Altan’ın romanı o dönem yayıncılık da yapan Müjdat Gezen’in yayınevinden çıktı. Bu dönemde askerlik görevi için Tuzla’ya giden Altan’ın ilk romanı, Akademi Kitabevi Roman Büyük Ödülü”ne lâyık görüldü. Altan kısa bir süre sonra büyük bir eleştiri yağmuruna tutulacak ve hatta müstehcen olduğu gerekçesiyle hakkında toplatılma kararı da çıkacak “Sudaki İz” adlı romanını yazdı. İlk haftasında iki baskı yapan kitap listelerde ilk sıraya yerleşti ve üç ay içinde 9 baskı (45 bin satış) yaptı. Fakat yayımlandığı tarihten dokuz ay sonra toplanması yönünde karar çıktı. İki yıl süren yargılama sonrasında müstehcen bulunduğu için imhasına karar verildi ve roman, kesinleşmiş mahkeme kararının da içinde yer aldığı sansürlü bir basımla yeniden yayımlandı.

Ahmet Altan 1991'de üçüncü romanı olan “Yalnızlığın Özel Tarihi”ni yayımladı. Mutsuz insanların arayışlarıyla dolu hayatını anlatan kitap büyük ilgi gördü.

1995 yılında Milliyet Gazetesi’ne geçen Altan, Neşe Düzel ile birlikte TV için “Kırmızı Koltuk” isimli bir program hazırlamaya başladı. Ancak siyasi nedenlerden dolayı program yayından kaldırıldı ve Altan programdaki sert söylemleri nedeniyle bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Milliyet Gazetesi’nin ardından köşe yazarlığı Yeni Yüzyıl gazetesinde devam eden Altan, sakin bir üslup kullanmıyor, siyasi konulardaki düşüncelerini rahatça dile getirmesi dışında provokatör bir rol oynuyordu. Altan aynı yıl denemelerden oluşan bir kitapla okuyucunun karşısına çıktı: “Gece Yarısı Şarkıları”. Kitaptaki denemeler, bireyin iç çatışmalarını, çelişkilerini, zayıflığını ve gücünü, tutkularını, çılgınlıklarını ortaya koymaktaydı ve 15 baskı yaparak Altan’ın yazarlık kariyerini yeniden taçlandırdı. “Kadınları anlayan yazar” olarak anılan Altan’ın kitapları özellikle bayan okuyucular tarafından büyük ilgiyle karşılanmaktaydı.

1996 yılında “Tehlikeli Masallar” isimli romanıyla okuyucuyla buluşan Altan, bu romanında vazgeçilemeyen bir eski sevgiliyle, yeni bir sevgili arasında gidip gelen bir yalnızın öyküsünü anlattı ve ustaca kurgusuyla Tehlike Masallar o yılın en çok okunan romanlarından biri oldu. Roman tam yüz binin üstünde satış yaptı. Altan çok geçmeden ikinci deneme kitabı olan “Karanlıkta Sabah Kuşları” nı okuruna sundu. Bu kitabında ise toplumun acılarını, öfkelerini ve tutkularını dile getiriyordu. 1998 yılında Altan bir neo-klasik olarak nitelendirdiği 'Kılıç Yarası Gibi' romanını okurlarıyla buluşturdu. Romancılığında yepyeni bir aşama olarak nitelendirilen “Kılıç Yarası Gibi”, insan ilişkilerini, duyguları ve aşkı derinlemesine işleyen bir romandı.

Altan’ın 2001 yılında yayımladığı "İsyan Günlerinde Aşk" isimli romanı elli bin baskı yaparak piyasaya çıkmıştı. “Kılıç Yarası Gibi” adlı romanının devamı niteliğinde olan romanda 31 Mart Vakası’nı ele alan Altan, çok satan kitaplarına bir yenisini daha eklemişti.

Altan daha sonra sırasıyla Kristal Denizaltı, Ve Kırar Göğsüne Bastırırken, Aldatmak ve En Uzun Gece isimli romanlarını hayranlarıyla buluşturdu. Halen gazetecilikle birlikte roman yazarlığına devam etmektedir.

2007 yılında yayın hayatına başlayan Taraf gazetesinin kurucularından olup aynı zamanda gazetenin Kum Saati adlı köşesinde, köşe yazarı olarak görev yapmakla birlikte genel yayın yönetmenliğini de üstlenmiştir.

Aralık 2012 tarihinde Yasemin Çongar ile birlikte Taraf gazetesindeki görevinden istifa etti.

1968 yılında Günnur Altan ile evlendi. Kerem Altan (d.1980) ve Sanem Altan (d.1972) adlarında iki çocuğu vardır.

Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ operasyonu kapsamında 10 Eylül 2016 sabah saatlerinde gözaltına alındı. 12 gün sonra şartlı serbest kaldıktan sonra aynı gün ikinci kez gözaltına alınan gazeteci Ahmet Altan, 'Darbeye teşebbüs ve 'FETÖ'ye üye olmak' suçlarından 22 Eylül 2016 tarihinde tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “Anayasayı ihlal” suçundan 16 Şubat 2018 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

27 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını inceledi. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gereğince hak ihlali tespit edildiğinde bunun ortadan kaldırılması gerektiğinin de bağlayıcı nitelikteki olduğu da belirtildi. Tutanakta, bu gerekçelerle tutuklu sanık Mehmet Altan'ın tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi. Sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, 21 Eylül tarihine duruşma günü verildi. Ayrıca tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında “silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme” suçundan verilen beraat kararı onandı.

2 Ekim 2018 tarihinde İstinaf Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ödülleri:

1983 - Akademi Yayınevi Roman Ödülü (Dört Mevsim Sonbahar)

1998 - Yunus Nadi Ödülü (Kılıç Yarası Gibi)

2009 - Leipzig Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü

2011 - Uluslararası Hrant Dink Ödülü

2013 - Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü

Romanları:

1982 - Dört Mevsim Sonbahar

1985 - Sudaki İz

1991 - Yanlızlığın Özel Tarihi

1996 - Tehlikeli Masallar

1998 - Kılıç Yarası Gibi

2001 - İsyan Günlerinde Aşk

2002 - Aldatmak

2005 - En Uzun Gece

2013 - Son Oyun

2015 - Ölmek Kolaydır Sevmekten

2015 - Bir Hayat Bir Hayata Değer

Kaynak:Biyografi.info