Ankara'daki peştemalli tellaklarAyrıldıkları iddia edildi! Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu: İnsanın kaybına saygınız olsunÖpmeye doyamadı! Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta aşk tatilinde objektiflere yakalandıBakan Koca, verileri açıkladı! Türkiye aşılamada rekor kırıyorBir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istediBotoksu fazla kaçırmış! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!Silah seslerinin ardından acı gerçek ortaya çıktı! Sevgilisini vurduktan sonra intihar ettiAşk Mantık İntikam 2. bölüm full, tek parça izle| Aşk Mantık İntikam son bölüm izleSurvivor şampiyonu kim oldu 2021? Survivor dün akşam kim şampiyon oldu, kim kazandı 2021? İsmail mi Poyraz mı kazandı?Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?

Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?

Resmi Gazete'de yer alana atama kararlarına göre Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Başar Şen getirildi. Bunun üzerine Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?

Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazetede yer alan atama kararına göre Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar Şen getirildi. Bu kapsamda vatandaşlar Ahmet Başar Şen'in hayatını araştırmaya başladılar.

Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?

AHMET BAŞAR ŞEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ ?

Ahmet Başar Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1988 yılında mezun olmuştur. Daha sonra  1989-1990 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği’nin Hukuki Yapısı alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Almanya'ya giderek 1990-1996 yıllarında Stuttgart Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler ve Alman Dili ve Edebiyatı alanında eğitim görmüştür.

1996 yılında Dışişleri Bakanlığı’na bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2010-2012 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı’nda Daire Başkanı olmuştur.

Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?

2012-2016 yılları arasında Berlin Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 13 Aralık 2016 – 7 Ocak 2019 tarihleri arasında ise Taşkent Büyükelçisi olarak görev üstlenmiştir.

2019-2020 arasında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü olan Şen, 8 Aralık 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından Berlin Büyükelçiliğine atanmıştır.

Almanca ve İngilizce bilen 54 yaşındaki Ahmet Başar Şen , evli ve 2 çocukludur.

26 Haziran 2021 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine getirildi.

Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT