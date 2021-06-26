Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazetede yer alan atama kararına göre Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar Şen getirildi. Bu kapsamda vatandaşlar Ahmet Başar Şen'in hayatını araştırmaya başladılar.

AHMET BAŞAR ŞEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ ?

Ahmet Başar Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1988 yılında mezun olmuştur. Daha sonra 1989-1990 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği’nin Hukuki Yapısı alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Almanya'ya giderek 1990-1996 yıllarında Stuttgart Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler ve Alman Dili ve Edebiyatı alanında eğitim görmüştür.

1996 yılında Dışişleri Bakanlığı’na bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2010-2012 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı’nda Daire Başkanı olmuştur.

2012-2016 yılları arasında Berlin Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 13 Aralık 2016 – 7 Ocak 2019 tarihleri arasında ise Taşkent Büyükelçisi olarak görev üstlenmiştir.

2019-2020 arasında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü olan Şen, 8 Aralık 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından Berlin Büyükelçiliğine atanmıştır.

Almanca ve İngilizce bilen 54 yaşındaki Ahmet Başar Şen , evli ve 2 çocukludur.

26 Haziran 2021 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine getirildi.