Ahmet Bulut: 'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'

Sarı-Kırmızılı takımın Monaco ile yaptığı Radamel Falcao görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Ahmet Bulut, Falcao transferinin 5-6 güne belli olacağını belirtti ve "Falcao önemli ama şu anda bir görüşme yok. Görüşmeleri ben yapıyorum, devam ediyor. Şu anda net bir şey söyleyecek durumda değiliz, biraz daha süre lazım. Olumlu ya da olumsuz şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Olumlu derim insanlar spekülasyon yapar, olumsuz derim, insanlar hayal kırıklığına uğrar. 5-6 güne netleşir." dedi.

FALCAO'YA BÜYÜK İLGİ!

Kolombiyalı yıldız için kendisine önemli bir ilgi olduğunu vurgulayan Ahmet Bulut, "İnanılmaz bir ilgi var Falcao'ya. Gayet normal, çok büyük bir isim, çok büyük futbolcu. Daha yolun başındayız. Ben de artık ne söyleyeceğimi şaşırdım, telefonlarım kilitlendi. 1 hafta bekleyelim, inşallah her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

"FALCAO, ARDA TURAN'I TELEFONLA ARADI"

Arda Turan'ın Falcao ile konuştuğunu kaydeden menajer, "Arda'yı araması doğal, Arda onun takım arkadaşı, beraber 2 yıl Atletico Madrid'de oynadılar. Onu araması normal bir şey. Futbolcunun 1 yıl daha mukavelesi var, fazla detaya giremem. 4-5 gün daha bekleyelim." dedi.