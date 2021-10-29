Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'e hakaret davasından yeniden beraat etti!

Televizyon programında 5. kez Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar, yeniden beraat etti. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Rıdvan Dilmen'i avukatları temsil ederken, sanık Ahmet Çakar ise duruşmaya bizzat katıldı. Rıdvan Dilmen'e hakaret etmediğini öne süren Ahmet Çakar, “Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın” ifadelerine yer verdi.

"MAFYAYI GÖNDERMEYİ BIRAKSIN"

Sanık Ahmet Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini ifade ederek "Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın." diye konuştu.

DİLMEN'İN AVUKATI CEZA TALEP ETTİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmadığını ve eleştiri niteliğinde olduğunu gerekçe göstererek sanığın beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen’in avukatı Serdar Ölmez ise mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek sanığın cezalandırılması yönünde talepte bulundu.

DAHA ÖNCEKİ BERAATİNİ ÖNE SÜRDÜ

Duruşma da son sözü sorulan Ahmet Çakar, daha öncede Dilmen’e karşı hakaret suçundan 42. Asliye Mahkemesi’nde yargılandığını ve beraat ettiğini belirterek "Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanık Ahmet Çakar'ın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"ZANNETTİ Kİ BENİ YILDIRACAK"

Duruşma çıkışında Ahmet Çakar gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktım mı sıkıntı. Zaten burcumda aslan, onun burcuda aslan." dedi.