Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: 'Kimsin lan sen?'

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye'de en çok takip edilen spor programlarından 'Derin Futbol'da, Rıdvan Dilmen'e sert çıktı. Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz aylarda, NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında "Futbolda temiz eller operasyonu" başlıklı bir konuşma yaparak futbol camiası içindeki birçok kişi hakkında ağır iddialarda bulunmuştu.

Bu iddialardan nasibini alan birçok kişiyle arkadaşlığı olduğunu belirten Çakar, Rıdvan Dilmen'e çok sert çıktı. Ahmet Çakar, ''30 yıldır tanıdığım Erman Toroğlu'na zaman zaman fikirlerini eleştirsem de sevimli bulduğum Turgay Demir'e beraber çalıştığım evime gelen nişanına gittiğim Ersin Düzen'e tanıştığım sevdiğim İbrahim Seten'e, Hürriyet spor müdürü Mehmet Aslan'a ve canım kadar sevdiğim kardeşim Kaan Ark'a ve yine çok sevdiğim kardeşim Rasim Ozan Kütahyalı'ya zımmen bana zımmen Sinan Engin'e ve ekmek yediğim kanala Beyaz TV'ye kimine FETÖ'cü diyerek kimine 'Sizde 245 insanın kanı var' diyebilecek kadar bu cüreti bulan yok bilmem ne GSM operatörüyle yolunu buldu diye itham eden." ifadelerini kullandı.

"MEYDANI BOŞ BULDUN ALAYINA GİDER YAPTIN"

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına karşı, 'Kimsin lan sen?' diyerek çıkışan Ahmet Çakar, "Rıdvan meydanı boş buldun alayına gider yaptın. Çok bel altına girdin. Kolay mı bu insana FETÖ'cü demek. Bu defa sen falan diyemesin ya! Bu ülkenin savcısı var. Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin! Kimsin lan sen? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun daha yeni başladım bu daha fragman devamı reklamlardan sonra. Ulan bana bu ülkeyi terk et diyecek adam benim arkadaşlarıma daha anasından doğmadı." dedi.