Yan etkisi var diye ilaç kullanmazsanız süreç uzar, hastalık ağırlaşır ve bulaş riski artar!Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 8 Aralık Salı | ATV CANLI İZLE YOUTUBEDoğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!Ünlü isimlere büyük şok! Dolandırıldılar... Hakan Şükür detayı bomba!Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan yatırımcılara çağrı: Ekonomi ve hukuk alanında seferberlik başlattık8 Aralık BİM kataloğu | BİM bu hafta katalogAhmet Çakar'ın, Hande Sümertaş'a tehditkar ve çirkin ifadeleri tepki topladı!Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu InstagramElektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ahmet Çakar'ın, Hande Sümertaş'a tehditkar ve çirkin ifadeleri tepki topladı!

Ahmet Çakar'ın, Hande Sümertaş'a tehditkar ve çirkin ifadeleri tepki topladı!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş'a tehditkar ve çirkin ifadelerde bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' adlı programda beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş'a ağza alınmayacak ifadelerde bulundu. Canlı yayında Sümertaş'ı, adeta tehdit eden Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim"

Son günlerde sosyal medyada adeta günah keçisi ilan edilen Hande Sümertaş'ın, kendisine yöneltilen suçlamalarla ne ilgisi olduğu merak konusu. Yayıncı kuruluşta, Süper Lig maçlarının hangi ülkelerde yayınlanacağı ya da Avrupa liglerinden hangilerinin Türkiye'de yayınlanacağı gibi görevleri bulunan Sümertaş'ın, beIN SPORTS yayınlarını taraflı bir şekilde düzenlenmesi konusunda, birincil suçlu ilan edilmesi inanılır değil. 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT