Ahmet Çakar'ın, Hande Sümertaş'a tehditkar ve çirkin ifadeleri tepki topladı!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' adlı programda beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş'a ağza alınmayacak ifadelerde bulundu. Canlı yayında Sümertaş'ı, adeta tehdit eden Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim"

Son günlerde sosyal medyada adeta günah keçisi ilan edilen Hande Sümertaş'ın, kendisine yöneltilen suçlamalarla ne ilgisi olduğu merak konusu. Yayıncı kuruluşta, Süper Lig maçlarının hangi ülkelerde yayınlanacağı ya da Avrupa liglerinden hangilerinin Türkiye'de yayınlanacağı gibi görevleri bulunan Sümertaş'ın, beIN SPORTS yayınlarını taraflı bir şekilde düzenlenmesi konusunda, birincil suçlu ilan edilmesi inanılır değil.